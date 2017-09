Trading 212 betreedt Nederlandse markt

Trading 212 is al actief in Groot-Brittannië en Duitsland.

Via Trading 212 kunnen beleggers commissievrij handelen tot maximaal tien transacties per maand met een waarde van maximaal 10.000 euro per transactie. Naar verwachting wordt daarmee voorzien in de behoefte van circa 90 procent van de klanten, aldus Trading 212. Actievere gebruikers betalen een commissie van 1,95 euro plus 0,08 procent per transactie.

Aanvankelijk geeft Trading 212 toegang tot ruim 1800 veel verhandelde fondsen met noteringen aan tien effectenbeurzen wereldwijd.