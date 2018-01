Dip crypto's na blokkade Japanse beurs

Door de blokkade kunnen mensen niet meer bij tegoeden en kan via het platform niet meer worden gehandeld in NEM-munten, een van de grootste digitale munten. De NEM, in totale waarde de op negen na grootste cryptomunt, kelderde volgens Coinmarketcap in korte tijd met 20 procent. Andere cryptovaluta uit de top tien, inclusief de bitcoin, zakten 5 tot 10 procent.

Wat er achter de blokkade zit is nog onduidelijk. Coincheck zegt op zijn website zo snel mogelijk boven water te willen krijgen wat er aan de hand is.