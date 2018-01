premium

Lichte omzetgroei voor Diageo

LONDEN (AFN) - Het Britse drankenconcern Diageo, moederbedrijf van merken als Johnnie Walker, Smirnoff en Guinness, is in de eerste zes maanden van het gebroken boekjaar op een licht hogere omzet uitgekomen. Volgens Diageo was in alle regio's sprake van een toenemende verkoop.