'Grote afschrijving Boskalis kan afschrikken'

Boskalis liet vrijdag weten de afschrijving te doen vanwege de sterk verslechterde marktomstandigheden in de offshore-energiesector en de zwakke vooruitzichten. Deze last houdt bijna uitsluitend verband met het service gerelateerde deel van de offshore olie-activiteiten. Als gevolg van de afboeking zal over heel 2016 een nettoverlies worden geleden. De verwachting voor de onderliggende winst wordt gehandhaafd en ook het dividend wordt niet geraakt.

Volgens Mulder hintte Boskalis bij de derdekwartaalcijfers al op een afschrijving, want het bedrijf heeft al langere tijd een negatieve blik op offshore. Boskalis benadrukte dat de financiële positie sterk blijft. Dat wordt onderstreept door Mulder. Hij stelt dat Boskalis een comfortabele kaspositie heeft.

Mulder kijkt verder uit naar de jaarcijfers die op 8 maart worden gepubliceerd. Dan zal Boskalis ook met een strategische update voor de komende jaren komen. Er wordt dan onder meer stilgestaan bij de ,,interessante'' mogelijkheden die Boskalis ziet in het hogere segment van de offshore-energiemarkt.

Het advies voor Boskalis bij Kepler is hold. Het aandeel Boskalis sloot vrijdag op 34,97 euro.