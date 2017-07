Boskalis neemt nieuw baggerschip in de vaart

Het vaartuig is speciaal ontwikkeld om te kunnen baggeren in extreem harde grond. Het schip, dat volgens eerdere berichten circa 170 miljoen euro kostte, heeft een lengte van 152 meter en een breedte van 28 meter en kan baggeren op dieptes van 6 tot 35 meter. Daarmee is de Helios de grootste en krachtigste snijkopzuiger die Boskalis ooit liet bouwen.

Naar verwachting in de loop van 2020 zal de maritiem dienstverlener ook een zusterschip in de vaart nemen. Die is eerder dit jaar al besteld bij IHC Merwede, dezelfde onderneming die ook verantwoordelijk is voor het maken van de Helios.