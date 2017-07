Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Boskalis bouwt kademuur in Zweedse haven

47 min geleden

PAPENDRECHT (AFN) - Boskalis gaat een kademuur bouwen in de nieuwe haven Stockholm Norvik Port in Zweden. Dat maakte de baggeraar en maritiem dienstverlener dinsdag bekend. Met de opdracht is een bedrag van circa 60 miljoen euro gemoeid.