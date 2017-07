Megaschip Boskalis aan de slag bij Maasvlakte

Het gaat om een opdracht die deze maand aan PUMA werd vergeven, zonder dat er financiële details naar buiten kwamen. PUMA is een samenwerkingsverband tussen waterbouwbedrijven Boskalis en Van Oord. Het Offshore Center wordt speciaal gebouwd voor de verdere ontwikkeling van bedrijven op het gebied van onder meer windenergie op zee en ontmanteling van olie- en gasplatforms.

De Helios werd onlangs in de vaart genomen en is de grootste en meest krachtige snijkopzuiger die Boskalis ooit heeft ontwikkeld. Deze klus heeft betrekking op een gebied van zo'n 70 hectare. De benodigde 7 miljoen kuub zand wordt gewonnen uit zee en uit havenbekkens. Naast de Helios worden ook de hoppers Strandway, Olympia en de Rotterdam ingeschakeld. In november moet de eerst 30 hectare zijn opgeleverd.