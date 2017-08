De belangrijkste oorzaak voor het verlies is de nog altijd dalende omzet van het bedrijf. Die kwam in het tweede kwartaal uit op €189 miljoen, 18% lager dan een jaar eerder.

Teleurstellend

In het persbericht stelt de detacheerder wel dat er, ondanks het ’teleurstellende’ eerste halfjaar, lichtpuntjes zijn. Zo groeit Brunels tot nu toe kwakkelende Global business-divisie, de voormalige Energy-tak, met 1% ten opzichte van het eerste halfjaar. Dat komt vooral door extra omzet in Amerika, Rusland en het Midden-Oosten, aldus het bedrijf.

Mede daarom verwacht Brunel een ebit voor heel 2017 van €15 miljoen. Dat betekent dat er in het tweede halfjaar nog meer dan €10 miljoen winst moet worden gemaakt.

Freelancers

In Nederland verliest Brunel nog altijd 10% aan omzet vergeleken met vorig jaar omdat het afscheid heeft genomen van zijn freelancers. Door extra deteacheringsopdrachten komt het totale omzetverlies uit op 5%.

In Duitsland is op 1 april nieuwe wetgeving voor tijdelijke krachten ingevoerd. Eind vorige maand heeft Brunel met de vakbonden een akkoord bereikt over hoe die nieuwe regels moeten worden ingevuld. Omdat in de tussenliggende periode sommige opdrachtgevers Brunel niet hebben ingehuurd, zit ook daar een ’hobbel’ in de omzet.

Initiatieven

Vanaf het derde kwartaal moeten Nederland en Duitsland weer gaan groeien, aldus Brunel, en moet de omzet van Global business vlak blijven. Het bedrijf spreekt van ’initiatieven’ die het heeft ontplooid om extra omzet te genereren, maar kan niet zeggen wanneer die initiatieven geld opleveren.