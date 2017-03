Automatiseerder Ctac verhoogt dividend

De nettowinst van Ctac bedroeg 2,6 miljoen euro, ruim 8 procent meer dan een jaar eerder. De omzet kwam daarbij nagenoeg stabiel uit op 86,2 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat zakte met 9 procent tot 3,1 miljoen euro.

Volgens topman Henny Hilgerdenaar verbeterden de operationele resultaten van Ctac in alle kwartalen van het jaar, de ontwikkelingen van de resultaten in Frankrijk daargelaten. ,,De progressie vormt een goed uitgangspunt om de opgaande lijn in 2017 verder voort te zetten", zo zei hij.

Mede als gevolg van de ontwikkelingen in Frankrijk in 2016 zal het resultaat in 2017 volgens Ctac aanzienlijk hoger zijn.