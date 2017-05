Ctac boekt meer winst op lagere omzet

De nettowinst van Ctac bedroeg 500.000 euro, bijna 6 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De omzet viel met 20,7 miljoen euro ruim 2 procent lager uit. Het bedrijfsresultaat steeg met 3,5 procent tot 600.000 euro.

Topman Henny Hilgerdenaar sprak woensdag in een toelichting van een redelijke start van het jaar. De daling in de omzet werd volgens hem onder meer veroorzaakt door de terughoudendheid in de markt. Hij verwacht dat een aantal uitgestelde projecten in de loop van 2017 zal worden gerealiseerd.

Ctac hield verder vast aan de verwachting dat 2017, zonder onverwachte externe omstandigheden, een aanzienlijk beter resultaat zal opleveren dan 2016.