ACM akkoord met deal Corbion en Total

59 min geleden

AMSTERDAM (AFN) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is akkoord met het samenwerkingsverband tussen Corbion en Total. De twee kondigden in november aan hun krachten te bundelen bij de ontwikkeling van bioplastics. Volgens de toezichthouder blijft er voldoende concurrentie over nadat de nieuwe onderneming is gevormd.