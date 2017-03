De opbrengsten daalden met 0,8 procent naar 911,3 miljoen euro. Op vergelijkbare basis was sprake van een afname met 1,2 procent. De brutowinst (ebitda) voor eenmalige posten daarentegen ging met ruim 13 procent omhoog naar 170,1 miljoen euro. De nettowinst steeg met ruim een kwart tot 103,6 miljoen euro.

Corbion stelt voor een regulier dividend van 0,56 euro per aandeel uit te keren plus extra dividend in contanten van 0,44 euro per aandeel. Daarnaast wil de onderneming nog eens 25 miljoen euro terug laten vloeien naar de aandeelhouders via een nieuw aandeleninkoopprogramma.

,,In 2016 hebben we opnieuw goede voortgang geboekt met de uitvoering van onze strategie en we liggen goed op schema om onze doelstellingen voor 2015-2018 te realiseren'', aldus bestuursvoorzitter Tjerk de Ruiter. Hij zei dat de strategische keuzes die Corbion vorig jaar heeft gemaakt de omzet nadelig hebben beïnvloed. Dat effect zal tijdelijk zijn, verwacht hij. Bovendien is de marge er aanmerkelijk door verbeterd.

Dit jaar verwacht Corbion weer een omzetgroei die valt binnen de bandbreedte van 1 tot 3 procent waar het bedrijf op mikt. Daarbij gaat het bedrijf uit van een matige groei van de wereldeconomie. De brutowinst voor eenmalige posten valt naar verwachting wel wat lager uit. Dat komt mede doordat de opgelopen prijs van rietsuiker druk zet op de marges.