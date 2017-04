Beursagenda dinsdag



08:00

Frankrijk: Tussentijdse verklaring Danone



13:30

VS: Kwartaalcijfers Goldman Sachs, Johnson & Johnson



14:00

Aandeelhoudersvergaderingen PostNL, Neways Electronics



14:30

VS: In aanbouw genomen woningen en bouwvergunningen (maart)



15:15

VS: Industriële Productie (maart)