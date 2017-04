premium

Food-divisie drukt omzet Corbion

34 min geleden

AMSTERDAM (AFN) - Corbion heeft de verkopen in het eerste kwartaal van het jaar iets zien dalen in vergelijking met een jaar eerder. Dit kwam volgens de producent van voedingsingrediënten en bioplastic vooral door de volumedaling bij Food, welke maar deels werd gecompenseerd door de toename bij Biochemicals. Voor het hele jaar is Corbion wat voorzichtiger over de omzetgroei die het kan halen.