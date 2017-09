'TerraVia interessant voor Corbion'

Het in San Francisco gevestigde TerraVia zet zijn microalgenplatform in voor de productie en levering van ingrediënten met onder meer speciale oliën, gestructureerde vetten en proteïnen voor voedings- en biochemische toepassingen. Volgens KBC had TerraVia echter niet de financiële middelen om tot volle productie over te gaan. Als Corbion in de overname slaagt zullen de operationele kosten waarschijnlijk flink verlaagd kunnen worden, denkt de bank.

Het advies voor Corbion staat bij KBC op hold. Het aandeel noteerde maandag kort na aanvang 0,5 procent hoger op 26,70 euro.