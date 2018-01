Koerssprong Curetis na overnamespeculatie

,,Aangezien we een beursgenoteerd bedrijf zijn, liggen we altijd voor het oprapen", liet Schacht optekenen. ,,Elk bedrijf op het gebied van de moleculaire diagnostiek is een kans voor de grote spelers om hun portefeuille uit te breiden."

Schacht zei verder dat de goedkeuring van de Amerikaanse toezichthouder FDA voor gebruik van apparatuur voor de diagnose van infecties aan de luchtwegen een kwestie van weken is. ,,Vier tot acht weken vanaf nu is realistisch.'' Maandag sprak Curetis over goedkeuring op ,,korte termijn''.