Highfields brengt belang in Delta Lloyd terug

De investeringsmaatschappij heeft nu een belang van 4,9 procent in het verzekeraar, met een evenredig stemrecht. Eind vorig jaar werd een belang van 5,35 procent gemeld.

Highfields wilde eerder de aandeelhoudersvergadering van Delta Lloyd waarop werd gestemd over de claimemissie van de verzekeraar blokkeren. Highfields was het niet eens met het beleid van Delta Lloyd. De investeerder stoorde zich in het bijzonder aan het besluit van de verzekeraar om zijn kapitaalbuffer met 650 miljoen euro te versterken.