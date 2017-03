Aandeelhouders Delta Lloyd zien overname door NN Group zitten

Tweets over Delta from:thijsrosken OR from:dft

Delta Lloyd ging eind december akkoord met een overnamebod van 5,40 euro per aandeel van NN, dat daarmee in totaal 2,5 miljard euro overheeft voor het bedrijf. Aandeelhouders hebben tot en met 7 april om hun stukken aan te bieden. De twee verzekeraars verwachten de deal in het tweede kwartaal af te ronden.

De transactie is nog afhankelijk van de goedkeuring door toezichthouders. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) liet in dat verband eerder deze maand weten de overname zelf te willen onderzoeken. De toezichthouder heeft een verzoek daarvoor ingediend bij de Europese Commissie.

Zodra de overname is afgerond, treedt topman Hans van der Noordaa van Delta Lloyd terug uit de raad van bestuur. Hij wordt als voorzitter van het bestuur van Delta Lloyd opgevolgd door David Knibbe, die al voor NN Group werkt.