Verder wordt nog een voorstel gepresenteerd voor de voorgenomen benoeming van David Knibbe als nieuwe bestuursvoorzitter van Delta Lloyd (naast zijn taak als baas van NN Verzekeringen Nederland) en die van de NN-bestuurders in de raad van commissarissen van Delta Lloyd.

Op de bava zal Delta Lloyd schetsen wat de voordelen zijn van de overname en wat gezien zijn financiële staat eventuele bedreigingen zijn als de verzekeraar toch alleen zou verder gaan. Die zijn onder meer te zien bij de solvabiliteit. Dit kengetal, veroorzaakte bij Delta Lloyd sinds invoering van een strengere beoordelingsmethode veel paniek onder aandeelhouders.

Nadat de verzekeraar sinds medio 2015 meerdere keren tegenvallende solvabiliteitscijfers presenteerde, wankelde Delta Lloyd en besloot het bedrijf begin 2016 tot een ingrijpende claimemissie. Uiteindelijk bleef de verzekeraar door een zwakke financiële positie gevoelig voor een overname.

NN meldde zich al enkele keren achter de schermen met interesse, maar kwam ermee naar buiten begin oktober 2016, omdat Delta Lloyd eerder niet om de tafel wilde. Uiteindelijk kreeg Delta Lloyd-ceo Hans van der Noordaa in twee maanden tijd 10 cent bovenop het openingsbod van €5,30. Het bod is enkel in contanten en er zijn afspraken gemaakt kantoren nog enige tijd open te houden en bij banenreductie Delta Lloyd-personeel even veel kans te geven als dat van NN.

Hoewel lang niet alle aandeelhouders tevreden zullen zijn met die prijs, wordt door analisten verwacht dat er weinigen zijn die hun stukken niet aanbieden voor 7 april. Een van de grootste plaaggeesten van Delta Lloyd, het Amerikaanse Highfields Capital, dat lang de grootste aandeelhouder was met bijna 10% belang, bevocht het bestuur enkele malen in de Ondernemingskamer.Inmiddels hoeft Van der Noordaa hier niet zoveel weerstand meer van te verwachten. Highfields bouwde zijn belang sinds januari namelijk af naar minder dan 3%.

Interessant wordt de opstelling van Taiwanese aandeelhouder Fubon. Die sloot een jaar geleden een deal met Delta Lloyd voor een lange termijn partnerschap met het voornemen het aandelenbelang richting 20% uit te bouwen. Die strategie wordt gefrustreerd door de overname. In december was Fubon dichtbij het doen van een hoger bod dan dat van NN, maar wegens obstakels bij toezichthouder DNB, haakte de investeerder af.