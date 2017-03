Fubon verkoopt aandelen Delta Lloyd aan NN

Een jaar geleden leek Fubon nog in de markt om zijn belang in Delta Lloyd flink uit te bouwen. De twee verzekeraars kondigden toen gesprekken aan over mogelijke samenwerking. In ruil daarvoor ging Fubon akkoord met een fikse aandelenuitgifte die volgens Delta Lloyd nodig was om de balans te versterken. Maar eind vorig jaar accepteerde Delta Lloyd een overnamebod van NN Group.

Hoe groot het belang van Fubon precies is, werd niet vermeld. Uit het register substantiële deelnemingen van toezichthouder AFM valt op te maken dat het gaat om 5 tot 10 procent. Fubon zegt een boekverlies van 90 miljoen euro te moeten slikken op de verkoop.