Meer omzet en winst voor detacheerder DPA

DPA behaalde een omzet van 125,6 miljoen euro, 8 procent meer dan een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat (ebitda) voor eenmalige posten steeg met bijna een vijfde tot 10,1 miljoen euro. Onder de streep hield het bedrijf 6,9 miljoen euro over, tegen 4,8 miljoen euro in 2015.

,,De positieve ontwikkeling van onze resultaten heeft zich in 2016 voortgezet''. zei topman Eric Winter. DPA profiteerde van het aanhoudend economisch herstel in Nederland, dat volgens het bedrijf sterk tot uitdrukking komt op de arbeidsmarkt.

Dividend

De professionals in vaste dienst bij DPA waren vorig jaar goed voor gemiddeld 1085 voltijdsbanen (fte). Vorig jaar was dat nog 959 fte. Het aantal indirecte medewerkers steeg van 155 naar 165 fte. De brutowinst per indirecte medewerker ging omhoog van 191.000 naar 203.000 euro.

DPA bemiddelt ook voor zelfstandige professionals en had daarbij last van wetgeving tegen schijnconstructies, die in mei van kracht werd maar afgelopen najaar tot nader order werd opgeschort. In de tweede jaarhelft nam het aantal facturabele uren als gevolg van die wet met 11 procent op jaarbasis af.

Dit jaar verwacht DPA zijn positie in veel markten verder te versterken. Over de resultaten in 2017 deed het bedrijf geen concrete voorspellingen. Wel zei Winter dat investeringen in nieuwe groeimarkten op korte termijn ten koste kunnen gaan van de winstgevendheid. DPA stelt voor een dividend uit te keren van 0,06 euro per aandeel. Dat komt in totaal neer op 3 miljoen euro, drie keer zoveel als vorig jaar.