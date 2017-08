Boekwinst DSM op Patheon

Thermo betaalt DSM voor het belang circa 1,7 miljard dollar, wat volgens DSM door het hedgen van wisselkoerseffecten neerkomt op ongeveer 1,5 miljard euro. DSM's belang in Patheon stond voor zo'n 0,3 miljard euro in de boeken.

Patheon is een joint venture van DSM en investeerder JLL, waar DSM eind 2013 zijn onderdeel Pharmaceutical Products in onderbracht. Daarbij kreeg DSM destijds 49 procent van de aandelen in bezit, de rest ging naar JLL. Vorig jaar werd Patheon naar de beurs gebracht, maar DSM hield nog circa een derde van de aandelen in handen.