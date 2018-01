RELX neemt ThreatMetrix over

Volgens de partijen is een definitieve overeenkomst getekend voor de overname. ThreatMetrix werd in 2005 opgericht in het Californische San Jose. De onderneming analyseert dagelijks ruim 100 miljoen betalingstransacties onder 35.000 websites van 5000 klanten. De diensten van het bedrijf richten zich onder meer op het vaststellen van identiteit en het tegengaan van fraude met betalingstransacties.

De overname moet in de eerste helft van dit jaar worden afgerond. Naar verwachting zal de acquisitie geen materiële impact hebben op de winst van RELX in 2018.

LexisNexis

ThreatMetrix gaat onderdeel uitmaken van LexisNexis Risk Solutions van RELX. Er was al een commercieel samenwerkingsverband tussen de partijen.

RELX liet weten dat in 2017 acht overnames werden afgerond, met een totale waarde van omgerekend 140 miljoen euro. Daarnaast werden zeventien desinvesteringen gedaan, voor in totaal omgerekend 99 miljoen euro. In de voorgaande vijf jaar lag de gemiddelde som voor overnames op ruim 340 miljoen euro per jaar.