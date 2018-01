RELX liet weten dat in 2017 acht overnames werden afgerond, met een totale waarde van omgerekend 140 miljoen euro. Daarnaast werden zeventien desinvesteringen gedaan, voor in totaal omgerekend 99 miljoen euro. In de voorgaande vijf jaar lag de gemiddelde som voor overnames op ruim 340 miljoen euro per jaar.

KBC heeft een hold-advies voor RELX. Het aandeel noteerde maandagochtend omstreeks 09.15 uur 0,1 procent lager op 17,72 euro.