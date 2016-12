Dit is het laatste gratis Premium artikel dat u kunt lezen. Tijd voor een abonnement?

premium

Esperite: voortgang in gesprekken financiers

52 min geleden

ZUTPHEN (AFN) - Stamcelbedrijf Esperite heeft de afgelopen tijd "substantiële voortgang" geboekt in gesprekken met potentiële externe investeerders. Op dit moment is het echter nog te vroeg om meer details bekend te maken, aldus de onderneming zaterdag in een verklaring.