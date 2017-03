VEB: Esperite vertoont uitstelgedrag

Esperite beloofde eind vorig jaar in januari te melden welke vorderingen er werden gemaakt met het aantrekken van financiering. Die belofte werd niet nagekomen. Eind februari werd wel gemeld dat er goede voortgang werd geboekt, maar die informatie was volgens de VEB summier en ,,moeilijk te plaatsen''.

De belangenbehartiger wijst erop dat Esperite in het persbericht vorige maand niets zei over een eventuele bijdrage van de grootste aandeelhouder. ,,Of deze financieringsoptie van de baan is, blijkt nergens uit. Het bericht laat dus weer veel in het ongewisse'', aldus de VEB.