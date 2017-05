Weer uitstel publicatie jaarverslag Esperite

In een korte verklaring geeft het bedrijf aan dat het nieuwe uitstel een gevolg is van het recent aangekondigde failliet van dochterbedrijf Genoma in Zwitserland. Genoma is tegen dat besluit in beroep gegaan. De accountant van Esperite, Ernst & Young, heeft nog een aantal vragen over het bankroet die eerst moeten worden beantwoord.

Topman Frédéric Amar zei vrijdag nog tegen het ANP dat het uitblijven van de publicatie niets te maken had met het faillissement van Genoma. Hij wilde verder niet op de boekhouding ingaan, maar sprak van een ,,moeilijke en technische zaak´'. Amar was zondag niet bereikbaar voor een reactie op het nieuwe uitstel.

Esperite stelde het jaarverslag eerder uit omdat de onderneming en haar accountant naar eigen zeggen meer tijd nodig hadden. Een externe financiering moest nog in de boeken worden verwerkt.

Het aandeel Esperite stond vrijdag op de beurs in Amsterdam zwaar onder druk, met een tussentijdse koersdip van zo'n 30 procent. Esperite sloot uiteindelijk 7 procent lager.

Opvallend is overigens dat Esperite vrijdag via de voor het bedrijf reguliere manieren, dus per email en via de website, wel een persverklaring naar buiten bracht. Daar stond in dat het in beroep ging in Zwitserland tegen het faillissement. Het nieuwe uitstel werd slechts op een vrij onopvallende plek op de website gebracht.