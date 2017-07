Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Dochter Eurocastle stelt uitgifteprijs vast

25 min geleden

AMSTERDAM (AFN) - De Italiaanse Eurocastle-dochter doBank wordt voor een prijs van 9 euro per aandeel naar de beurs in Milaan gebracht. Dat liet het in Amsterdam genoteerde Eurocastle woensdag weten.