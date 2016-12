Dit is het laatste gratis Premium artikel dat u kunt lezen. Tijd voor een abonnement?

premium

'Euronext en LSE dichtbij deal LCH.Clearnet'

55 min geleden

AMSTERDAM (AFN) - Beursuitbater Euronext en branchegenoot London Stock Exchange (LSE) zijn naar verluidt dichtbij overeenstemming over de overname van het Franse afhandelingsbedrijf LCH.Clearnet door Euronext. Volgens zakenkrant Financial Times wordt de deal ter waarde van zo'n 510 miljoen euro in contanten waarschijnlijk binnen enkele dagen aangekondigd.