Transactiewaarde bij Euronext naar beneden

Ten opzichte van het gemiddelde dagelijkse volume een maand eerder was er sprake van een daling met 10,8 procent. De handel in indexfondsen (etf's) daalde eveneens. Daar was de gemiddelde dagelijkse transactiewaarde vorige maand 447 miljoen euro, bijna 45 procent minder dan in januari 2016 en 25,7 procent minder dan in december. Euronext merkt daarbij op dat januari vorig jaar een "bijzonder actieve" maand was voor etf's.

In januari zag Euronext één nieuwe notering, na de fusie van Technip met FMC Technologies tot TechnipFMC. Met bedrijfsobligaties werd 3,6 miljard euro opgehaald en met de plaatsing van extra aandelen, follow-on equity, door bedrijven 3,4 miljard euro. De beursuitbater wijst specifiek naar de significante hoeveelheid financiële obligaties die de markt bereikten, waarvan 5,5 miljard euro aan ABN AMRO-obligaties.