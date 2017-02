premium

Euronext neemt webcastbedrijf over

37 min geleden

AMSTERDAM (AFN) - Euronext heeft een meerderheidsbelang genomen in Company Webcast, een Nederlands bedrijf dat is gespecialiseerd in zogeheten webcast- en webinar-diensten. Dat maakte de exploitant van de handelsvloeren in Amsterdam, Brussel, Parijs en Lissabon dinsdag bekend.