NPEX op zoek naar nieuw handelssysteem

35 min geleden

DEN HAAG (AFN) - Mkb-beurs NPEX is naarstig op zoek naar een nieuw handelssysteem. Het bedrijf stopt op 18 november met het huidige handelssysteem, dat niet meer voldoet. Dat heeft de beurs in een brief aan bedrijven en beleggers laten weten.