premium

Euronext minderheidsaandeelhouder LCH SA

Gisteren, 19:37

AMSTERDAM (AFN) - Beursuitbater Euronext is minderheidsaandeelhouder van het Franse afhandelingsbedrijf LCH SA. Daarvoor wisselde Euronext zijn belang van 2,3 procent in LCH Group in voor een minderheidsdeelneming van 11,1 procent in LCH SA.