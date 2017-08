Meer winst en omzet voor Fagron

Topman Hans Stols sprak van een sterk semester. Bij de steriele bereidingsactiviteiten in de VS was sprake van een omzetgroei van ruim 22 procent. Verder opende Fagron een nieuwe faciliteit in Hoogeveen. De omzet van het bedrijf over de eerste zes maanden bedroegen 221,7 miljoen euro, tegenover bijna 212 miljoen euro een jaar eerder. De totale baten vielen ruim 2 miljoen euro hoger uit, geholpen door overige bedrijfsopbrengsten.

Onder de streep bleef een bedrag van 21 miljoen euro over. Dat was 5 miljoen euro meer dan een jaar eerder. Ook in de Verenigde Staten werden zwarte cijfers geschreven, waar een jaar eerder nog een tekort resteerde.

Net na het eerste halfjaar werd door Fagron verder een obligatielening van 225 miljoen euro afgelost. Ook maakte het bedrijf de overname van Kemig, marktleider in de verkoop van farmaceutische grondstoffen in Kroatië, wereldkundig. Verder meldde het bedrijf dat het de afgelopen tijd de strategische opties voor HL Technology heeft onderzocht. Fagron zal hier pas verdere mededelingen over doen als daar aanleiding voor is.