Flow Traders behaalde in het tweede kwartaal 46,7 miljoen euro aan handelsinkomsten, een daling met 3 procent in vergelijking met het eerste kwartaal. Volgens medebestuursvoorzitter Dennis Dijkstra was zelfs sprake van de laagste activiteit op de financiële markten in bijna dertig jaar.

ING houdt vast aan zijn hold-advies met een koersdoel van 25 euro. Het aandeel stond omstreeks 10.10 uur 0,7 procent hoger in de MidKap op 24,32 euro.