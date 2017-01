De winst per aandeel kan volgens KBC in 2020 uitkomen op 0,66 euro. Factoren die daarbij van belang zijn voor het bedrijf dat actief is in Nederland, Groot-Brittannië, België en Frankrijk, zijn onder meer de brexit en eventuele overnames. ForFarmers heeft naar schatting een overnamekas van 200 miljoen euro.

KBC hanteert een koersdoel van 8,30 euro voor ForFarmers. Het aandeel stond omstreeks 09.15 uur 1,4 procent in de plus op 6,70 euro.