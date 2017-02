Fugro koopt inspectieschip voor klussen Azië

Beursagenda dinsdag



05:30

Japan: Industriële productie



07:00:

Kwartaalcijfers Randstad, Credit Suisse



09:30

CBS: Economische groei vierde kwartaal



10:30

VK: Inflatie, vastgoedprijzen



11:00

Duitsland: ZEW-index (vertrouwen van beleggers en analisten in Duitse economie)



14:30

VS: Producentenprijzen (januari)



16:00

VS: Toespraak Janet Yellen