Fugro ziet nog geen herstel in oliesector

Tegen het tweede deel van het jaar zal de omzetdaling waarschijnlijk afzwakken, aldus het bedrijf vrijdag bij de publicatie van zijn jaarcijfers.

In heel 2016 zakte de omzet naar bijna 1,8 miljard euro, van ruim 2,3 miljard euro een jaar eerder. Onder de streep stond een min van circa 309 miljoen euro, tegen een nettoverlies van bijna 373 miljoen euro in 2016. Vanwege de uitdagende marktcondities heeft Fugro veel banen geschrapt om kosten te besparen.

Fugro heeft te kampen met minder opdrachten omdat oliebedrijven vanwege de gedaalde olieprijzen projecten uitstellen of afblazen. Daardoor is er minder werk in de markt, terwijl de felle concurrentie zorgt voor druk op de prijzen. De winstmarge verslechterde daardoor tot 0,5 procent, van 4,8 procent in 2015.

Het orderboek voor de komende twaalf maanden kromp tot iets minder dan 1,2 miljard euro, een daling met bijna 12 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Fugro gaat als gevolg van het negatieve resultaat geen dividend uitkeren over 2016.