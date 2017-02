'Boskalis bouwt belang in Fugro helemaal af'

Het belang wordt via een 'accelerated book build' in de markt gezet en vertegenwoordigt een waarde van circa 120 miljoen euro op basis van de slotkoers van Fugro op dinsdag.

Eind vorig jaar verkleinde Boskalis zijn belang in de bodemonderzoeker al van bijna een kwart naar nog geen 10 procent, nadat het eerder zelfs 29 procent van het bedrijf in handen had. Boskalis drong lang aan op nauwe samenwerking met Fugro, wat leidde tot speculaties over een volledige overname van dat bedrijf. De bodemonderzoeker hield evenwel van meet af aan de boot af en liet weten de eigen zelfstandigheid te koesteren.

Boskalis-topman Peter Berdowski zei medio december dat werd afgezien van een overname omdat Fugro te duur bleek te zijn.