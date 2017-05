Dat meldde het concern dinsdagochtend. Fugro schrapte nog eens 223 banen vanwege de omzetdaling uit olie en gas.

De omzet van €441,1 miljoen vorig jaar in het traditioneel zwakkere eerste kwartaal daalde tot €376,7 miljoen dit jaar.

Topman Van Riel wijst op afnemende orders en prijsdruk. Door verder te snijden in kosten en efficiency probeert Fugro het tij te keren, naast verdere investeringen in vernieuwing, aldus Van Riel dinsdag. Fugro probeert daarmee zijn positie als marktleider in maritieme dienstverlening te versterken.

Fugro-topman Paul van Riel. Foto: FUGRO

Problemen oliemarkt

Fugro voelt volgens de ceo nu al vier jaar de problemen van de ,,uitzonderlijke diepe terugval" in oliemarkt: veel te veel aanbod en structureel weinig geld voor investeringen in nieuw offshoreprojecten. Zijn verdiensten komen voor het grootste deel uit de zoektocht naar de fossiele brandstoffen.

In februari waarschuwde topman Van Riel dat de gas- en oliemarkt in de eerste helft van 2017 ,,opnieuw een significante daling" zal doormaken. Dat effect ,,raakt richting het eind dit jaar uitgebodemd", omdat dan de voorraad olie wordt afgebouwd, aldus Van Riel dinsdag in een toelichting.

De backlog aan orders voor de komende twaalf maanden is €1,05 miljard groot, tegen €1,176 miljard vorig jaar.

Foto: fugro

Prijsdruk

De sinds 2014 verlieslatende maritiem dienstverlener kreeg last van aanhoudende prijsdruk en nieuwe opdrachten voor zeebodemonderzoek bleven uit. Het onderdeel Geoscience, met het overgenomen Seabed, won aan marge.

De bodemonderzoeker met nog 10.500 werknemers in zestig landen - 3000 minder dan in 2014 - kwam met een herstelplan om afnemende opdrachten op te vangen.

Orderboek

ING haalde Fugro vorige week desondanks van zijn favorietenlijst. Hoewel herstel is begonnen, zijn een groter orderboek en de kostenbesparingen volgens ING onvoldoende om een positief bedrijfsresultaat te halen dit jaar. Petercam ziet na een zwakker eerste kwartaal juist verbetering naderen.

Fugro kende recent een meevaller. De beursgenoteerde bodemonderzoeker is als adviseur aan de bouw van het nieuwe Zuidas-dok in Amsterdam verbonden, waarvoor het bouwconsortium vorige week groen licht kreeg.

Fugro werd lang als prooi gezien. Boskalis bouwde een stevig belang op. Het offshorebedrijf zag in februari dit jaar Boskalis weer geheel vertrekken met de verkoop van de resterende 7,90 miljoen aandelen.

