Fugro aan de slag in Papoea-Nieuw-Guinea

Beursagenda donderdag



07:00-08:00

Kwartaalcijfers AMG, Air France KLM, Coca-Cola European Partners, Shell, AB Inbev (België), Siemens (Dui.), Sociéte Générale (Fr.)



11:00

EU: PMI Diensten



13.30

VS: Resultaten General Motors



14.30

VS: Wekelijkse werkloosheidsaanvragen, productiviteit en loonkosten, handelsbalans



16.00

VS: Fabrieksorders