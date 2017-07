Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Kristiansund in Noorwegen

Subsea 7 voert winst op

38 min geleden

LUXEMBURG (AFN) - Maritiem dienstverlener aan de olie- en gasindustrie Subsea 7 heeft het tweede kwartaal van het jaar afgesloten met een fors hogere winst in vergelijking met een jaar eerder. Het bedrijf, actief op vergelijkbare terreinen als Boskalis, Fugro en SBM Offshore, zag ook de omzet hoger uitvallen en was positiever over de opbrengsten voor het hele jaar.