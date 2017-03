Concurrent Galapagos boekt vorderingen

De concurrent van het Nederlandse biotechnologiebedrijf Galapagos, dat ook werkt aan een middel tegen taaislijmziekte, behaalde belangrijke doelstellingen in studies met het product tezacaftor, gecombineerd met het al goedgekeurde medicijn Kalydeco. Zo verbeterde onder meer de ademhaling.

Vertex zal waarschijnlijk in het derde kwartaal een goedkeuringsaanvraag indienen bij de Amerikaanse toezichthouder. Op de beurs in New York werd in ieder geval positief gereageerd, Vertex won in de grijze handel tot 22 procent. Vorig jaar zag het bedrijf nog bijna de helft van zijn beurswaarde verdampen.