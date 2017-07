Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

'Concurrent loopt voor op Galapagos'

25 min geleden

AMSTERDAM (AFN) - De Amerikaanse farmaceut Vertex heeft sterke resultaten laten zien bij de ontwikkeling van een medicijn tegen taaislijmziekte (CF). Het bedrijf loopt daarmee zes tot negen maanden voor op het zogeheten triple-combo medicijn van concurrent Galapagos. Dat meldde Theodoor Gilissen woensdag in een rapport over het in de AEX-genoteerde Galapagos.