Omzetgroei voor Galapagos

Galapagos zette een omzet in de boeken van 73 miljoen euro. Dat is ruim 24 miljoen euro meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het operationeel verlies van Galapagos dikte met bijna 9 miljoen euro aan tot 32,9 miljoen euro. Onder de streep resteerde een min van ruim 49 miljoen euro. De kaspositie dikte verder aan, tot ruim 1,2 miljard euro.

De onderneming is naar eigen zeggen ,,goed gepositioneerd'' om zijn brede onderzoeks- en ontwikkelingsportefeuille verder te ontwikkelen. De zogenoemde cashburn zal dit jaar uitkomen op 135 miljoen euro tot 155 miljoen euro.

Servier

Partner Servier oefent in de samenwerking met Galapagos de optie uit op artrosemolecule GLPG1972. Hiermee verkrijgt Servier de commerciële rechten op GLPG1972/S201086 wereldwijd, uitgezonderd de Verenigde Staten.

Galapagos ontvangt een licentievergoeding van Servier van 6 miljoen euro en kan mijlpaalbetalingen ontvangen tot in totaal 290 miljoen euro. Servier en Galapagos zullen gemeenschappelijke beslissingen over de verdere ontwikkeling nemen in een gezamenlijke stuurgroep. ,,Galapagos heeft de volledige commerciële rechten op GLPG1972 in de Verenigde Staten en zal royalty's ontvangen op verkopen buiten de Verenigde Staten'', zo benadrukte het.

Nieuwe commercieel directeur

Verder kondigde Galapagos aan de succesvolle marketeer Michele Manto aan te trekken. Hij wordt commercieel directeur bij het bedrijf uit Leiden en is afkomstig van het Amerikaanse AbbVie.