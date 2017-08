KBC enthousiaster over middel Galapagos

KBC verhoogde zijn koersdoel voor Galapagos van 80 euro naar 88 euro. De marktvorsers hanteren al een tijd een koopadvies voor het aandeel.

KBC schat in dat het middel rond 2021 en 2022 op de markt zou kunnen komen. De zogeheten piekverkopen zouden verder zo'n 850 miljoen euro kunnen bedragen, bij een marktpenetratie van 25 procent.

Stijgers

Galapagos meldde woensdagavond al een positief studieresultaat voor GLPG1690. De autotaxineremmer van het biotechbedrijf bleek de ziekteprogressie te stoppen van patiënten met idiopathische longfibrose (IPF). Het middel kan nu aan een klinische test worden onderworpen. Later heeft Galapagos analisten nog verder uitleg gegeven over de voortgang rond het middel.

Galapagos was vrijdagmorgen een van de weinige stijgers in de AEX. Het aandeel won in de vroege handel 0,9 procent tot 68,47 euro. Donderdag maakte het biotechbedrijf al een koerssprong van 8,3 procent,