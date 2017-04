Koers Gemalto stevig onder druk

Volgens kenners van Barclays ,,is de bliksem helaas twee keer ingeslagen''. Zij hanteren een underweight-advies op het fonds.

Gemalto voorziet voor de eerste helft van het jaar een operationele winst in een bandbreedte van 90 miljoen tot 100 miljoen euro, zo maakte het bekend in een handelsbericht over de eerste drie maanden van het jaar. In de tweede helft zal dit resultaat uitkomen in een range van 300 miljoen tot 350 miljoen euro. Daarmee komt de winst maximaal uit op 450 miljoen euro.

Bij het winstalarm dat Gemalto half maart gaf ging de verwachting al scherp omlaag naar ,,een gelijk niveau als in 2016''. Vorig jaar kwam de operationele winst uit op 453 miljoen euro. Een actieplan moet de operationele winst nu opkrikken.

De waarschuwing was reden voor analisten van MainFirst om het beleggingsadvies op Gemalto te verlagen naar neutral van outperform. Het koersdoel werd eveneens teruggezet, van 65 euro naar 55 euro. Gemalto noteerde omstreeks 09.45 uur 11,6 procent lager op 48,99 euro.