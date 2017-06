Canadese order voor Gemalto

Beursagenda donderdag



02.30

Japan: PMI Industrie



09.00

Nederland: PMI



14.15

VS: Banenrapport ADP



14.30

VS: Productiviteit en loonkosten, wekelijkse werkloosheidsaanvragen



16.00

VS: Bouwuitgaven, ISM ondernemersvertrouwen



16.30

VS: Wekelijkse olievooorraden