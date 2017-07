Gemalto opnieuw negatiever

Gemalto rekent voor de tweede helft van het jaar nu op een operationele winst in een bandbreedte van 200 tot 230 miljoen euro. In april werd voor die periode nog uitgegaan van een range van 300 miljoen tot 350 miljoen euro, en bij die raming was het bedrijf al negatiever dan bij een eerder winstalarm in maart.

Het concern stelt mede door die sombere vooruitzichten een afschrijving op goodwill te moeten doen van naar schatting 420 miljoen euro. Die zal worden verwerkt in de halfjaarcijfers die op 1 september naar buiten komen.

Operationele winst

De operationele winst over de eerste helft van het jaar bedraagt naar verwachting ongeveer 93 miljoen euro. Daarmee zou de jaarwinst dus nog maximaal op 323 miljoen euro kunnen uitkomen. Vorig jaar ging het nog om 453 miljoen euro.

Wat betreft omzet rekent Gemalto voor het tweede halfjaar op een stabilisering ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf denkt daarbij op basis van voorlopige cijfers over het tweede kwartaal waarschijnlijk 742 miljoen euro omzet gedraaid te hebben. Dat is 9 procent minder dan een jaar eerder.

Payment liet in Noord- en Zuid-Amerika afgelopen kwartaal zelfs ,,dubbelcijferige'' omzetkrimp zien. Ook de activiteiten rond de verkoop van simkaarten presteerden zo slecht. Die trends zetten voorlopig waarschijnlijk door. Komende maanden zullen die ontwikkelingen echter gecompenseerd gaan worden door extra omzet uit bijvoorbeeld Internet of Things, zo voorziet Gemalto.