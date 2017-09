Het gaat om bijna 750.000 kaarten die sinds oktober 2014 zijn uitgeven. Volgens de onderzoekers is er theoretisch kans op een hack. Tot nog toe zijn er geen aanwijzingen dat iemand zijn digitale identiteit is misbruikt. De kaarten blijven ook gewoon in gebruik. Om de veiligheid van gebruikers te waarborgen zijn extra voorzorgsmaatregelen genomen.

De Estse kaarten worden onder meer gebruikt voor bankzaken, belastingaangiftes en het ondertekenen van documenten.